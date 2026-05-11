Un episodio di calcio internazionale ha attirato l’attenzione online: Javier Zanetti ha commentato il Mondiale del 1998, affermando che l’espulsione di David Beckham contro l’Argentina è stata eccessiva e che Diego Simeone ha saputo approfittare della situazione con intelligenza. La sfida tra Inghilterra e Argentina, considerata tra le più coinvolgenti di quel torneo, si arricchisce ora di questa riflessione, che evidenzia le dinamiche di quella partita.

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Pochi incontri internazionali entusiasmano come uno scontro tra Inghilterra e Argentina. La rivalità è stata alimentata da una serie di incidenti sul campo, come il controverso vincitore dell’Inghilterra di Geoff Hurst alla Coppa del Mondo del 1966 e poi il gol della Mano di Dio di Diego Maradona due decenni dopo, due partite classiche che hanno intrecciato la Guerra delle Falkland tra le due nazioni. Insieme a questi scontri c’è lo scontro degli ottavi di finale di Francia 98 che ha visto un classico gol di Michael Owen, un colpo di testa nel finale di Sol Campbell annullato e una fin troppo prevedibile sconfitta dell’Inghilterra su rigore.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - ‘Il cartellino rosso di David Beckham a France 98 è stato eccessivo. Non doveva essere espulso, ma Diego Simeone è stato intelligente’ L’ammissione di Javier Zanetti ai Mondiali 98

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