Lago di Como guai sul Lario | barca in avaria davanti a Villa Olmo e maxi multa da oltre 2mila euro vicino all’idroscalo

Sul lago di Como si sono verificati due incidenti nelle ultime ore. Una barca in avaria è stata segnalata davanti a Villa Olmo, creando potenziali rischi per la navigazione nel primo bacino. Nelle vicinanze dell’idroscalo, una imbarcazione è stata sottoposta a una multa superiore ai duemila euro. La presenza di questi eventi ha attirato l’attenzione delle autorità locali, impegnate a monitorare la situazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui