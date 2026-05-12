Lago di Como guai sul Lario | barca in avaria davanti a Villa Olmo e maxi multa da oltre 2mila euro vicino all’idroscalo
Sul lago di Como si sono verificati due incidenti nelle ultime ore. Una barca in avaria è stata segnalata davanti a Villa Olmo, creando potenziali rischi per la navigazione nel primo bacino. Nelle vicinanze dell’idroscalo, una imbarcazione è stata sottoposta a una multa superiore ai duemila euro. La presenza di questi eventi ha attirato l’attenzione delle autorità locali, impegnate a monitorare la situazione.
Prima la barca in avaria davanti alla costa di Como, con il rischio di creare problemi alla navigazione nel primo bacino del Lario. Poi la maxi multa da oltre duemila euro a un giovane turista sorpreso a navigare nell’area vietata dell’idroscalo mentre erano in corso le attività di volo. È stato.🔗 Leggi su Quicomo.it
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