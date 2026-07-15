Dario Hubner si è seduto sulle sponde del lago di Acquapartita, pronto a parlare davanti a un pubblico di appassionati. L’attesa si concentra sulla sua carriera di goleador, considerato uno dei più prolifici nella storia del calcio locale. La conferenza si svolgerà sabato 18 luglio alle 20, con l’ex calciatore che racconterà episodi e ricordi legati agli anni in cui ha segnato numerosi goal.

Il ritorno del ‘bisonte’, del più grande goleador della storia del Cesena. Dario Hubner sarà al centro della conferenza che sabato 18 luglio, dalle 20.30, prenderà la scena al lago di Acquapartita (sede del ritiro bianconero) e farà seguito al concerto di Mirco Casadei previsto per le 18.30. Insieme a Hubner tornerà Alberto Cavasin che del Cesena è stato indimenticato calciatore (una promozione in A) e allenatore (una salvezza in B). Insieme saranno i protagonisti di una delle conferenze volute dall’agente Fifa e procuratore calcistico sampierano Vanni Puzzolo e dal titolo suggestivo ‘Quasi gol, palla al centro, quello che i calciatori non vi hanno mai detto’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Temi più discussi: Dario Hubner si racconta al lago di Acquapartita; Cesena in ritiro ad Acquapartita dal 12 al 26 luglio, sabato 18 il concerto di Mirko Casadei e un talk con Hubner e Cavasin; CALCIO: Acquapartita ancora casa del Cesena, rinnovo per il ritiro estivo; Serie B. Cesena, definita la preseason.

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