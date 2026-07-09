A partire da questa estate, Acquapartita ospita una serie di eventi dedicati a musica e sport, rivolti sia ai residenti che ai visitatori dell’Alto Savio. Le iniziative sono organizzate dall’associazione A.Ri., che ha programmato diverse attività per il tempo libero durante la stagione estiva. Le manifestazioni includono concerti e appuntamenti sportivi, con l’obiettivo di coinvolgere la comunità locale e i turisti.

Anche questa estate, Acquapartita propone vari eventi per il tempo libero di residenti e visitatori d’Alto Savio. Le iniziative sono organizzate da A.Ri.A., associazione per il rilancio di Acquapartita, costituita nel 2019. Gli eventi ’Estate Acquapartita 2026’, che hanno preso il via la settimana scorsa, hanno in calendario dal 10 al 24 luglio il tradizionale ritiro precampionato del Cesena Calcio. Durante gli incontri amichevoli, sul campo sportivo di Acquapartita, A.Ri.A. sarà presente con un chiosco di bevande e stuzzicherie. Poi sabato pomeriggio 18 luglio, alle 18, sulle sponde del lago di Acquapartita, per la Festa del Cesena, avrà luogo lo spettacolo musicale di Mirko Casadei con la Popular Folk Orchestra Guest-Retromarching Band. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Acquapartita, via alla stagione degli eventi tra musica e sport

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