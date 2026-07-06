Serena Brancale chi è il fidanzato Dario Morello | il gesto che racconta il loro amore lontano dai riflettori

Il fidanzato di Serena Brancale è Dario Morello. Recentemente, ha compiuto un gesto che ha mostrato il loro legame lontano dai riflettori. Serena Brancale, artista nota per brani come “Al mio paese” e “Qui con me”, ha continuato a ricevere consensi nel panorama musicale italiano, dimostrando versatilità tra diversi stili.

Serena Brancale è una delle artiste più apprezzate del panorama musicale italiano e negli ultimi mesi ha conquistato il pubblico con brani come “Al mio paese” e “Qui con me”, confermando ancora una volta la sua capacità di passare da sonorità diverse senza perdere la propria identità. Se sul palco ama raccontarsi attraverso la musica, nella vita privata è sempre stata molto riservata e proprio per questo il messaggio pubblicato il 28 giugno 2026, in occasione del compleanno del fidanzato, non è passato inosservato. Quel giorno Serena ha pubblicato sui social una dedica per il compleanno del fidanzato Dario Morello, regalando ai fan uno sguardo raro sulla sua vita sentimentale. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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Serena Brancale TRADISCE delia e Levante! E spacca il palco

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