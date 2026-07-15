danneggiata a firenze la targa che ricorda idy diene

A Firenze, la targa dedicata a Idy Diene, ucciso su Ponte Vespucci il 5 marzo 2018, è stata danneggiata. La targa presenta il volto cancellato, mentre il resto dell’iscrizione rimane visibile. L’episodio è avvenuto il 15 luglio 2026. Non sono stati forniti dettagli su eventuali responsabili o motivazioni.

Firenze, 15 luglio 2026 – E' stata danneggiata la targa che ricorda Idy Diene, assassinato su Ponte Vespucci il 5 marzo 2018: il suo volto è stato cancellato. A darne notizia Antonella Bundu e Dmitrij Palagi di Sinistra Progetto Comune. “Palazzo Vecchio – spiegano Bundu e Palagi - intende davvero aspettare il 2028 per fare qualcosa in sua memoria? Il Consiglio comunale, più volte, ha chiesto con proprie mozioni di apporre una targa istituzionale, e oltre millecento firme lo hanno sollecitato dalla Città. Eppure la targa preparata dall'amministrazione resta in un cassetto, perché si invoca la norma che impone di attendere dieci anni dalla morte (il 2028, appunto) e nei tribunali non si è fatto in tempo a verificare la matrice razzista della mano che ha sparato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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