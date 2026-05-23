Trezzano sul Naviglio vandalizzata la targa che ricorda il giudice Falcone la moglie e gli agenti morti nella strage di Capaci

Una targa in memoria delle vittime della strage di Capaci, tra cui il giudice Falcone, sua moglie e gli agenti, è stata danneggiata a Trezzano sul Naviglio, nel Milanese. La commemorazione si trova nel luogo dove si trova la targa, che è stata vandalizzata proprio in questi giorni, in coincidenza con l’anniversario dell’attacco.

Proprio in questi giorni, con l’anniversario della Strage di Capaci, è stata vandalizzata una targa che commemora le vittime a Trezzano sul Naviglio, nel Milanese. «Un ignobile atto vandalico », ha commentato in un post su Facebook il sindaco Luigi Morandi. «Non mi spaventa la malavita, mi preoccupa di più che questo sia stato un atto di stupidità. Mi domando cosa stiamo insegnando ai nostri giovani. Se proprio alla vigilia di una ricorrenza così importante viene fatto un atto vandalico di questo tipo, sto perdendo la fiducia nella società. Combattiamo insieme l’ignoranza», ha sottolineato il primo cittadino, che pubblica anche le foto del danneggiamento del monumento in pietra, con incisi i nomi del giudice Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e degli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. 🔗 Leggi su Open.online

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