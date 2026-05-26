Danneggiata la targa per Martina Carbonaro oggi fiaccolata ad Afragola
La targa dedicata a Martina Carbonaro, posizionata sulla panchina rossa ad Afragola, è stata danneggiata. La targa ricorda la ragazza di 14 anni uccisa da un ex fidanzato nel maggio 2025. Oggi si è svolta una fiaccolata in suo ricordo. Non sono stati forniti dettagli su chi possa aver causato il danneggiamento o eventuali indagini in corso.
È stata danneggiata la targa apposta sulla panchina rossa che ad Afragola ricorda Martina Carbonaro, la 14enne uccisa dall'ex fidanzato Alessio Tucci il 25 maggio 2025.A danneggiarla sarebbero stati ignoti. Il gesto arriva nel giorno della fiaccolata organizzata in città per ricordare la. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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