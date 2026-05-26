Danneggiata la targa per Martina Carbonaro oggi fiaccolata ad Afragola

Notizia in breve

La targa dedicata a Martina Carbonaro, posizionata sulla panchina rossa ad Afragola, è stata danneggiata. La targa ricorda la ragazza di 14 anni uccisa da un ex fidanzato nel maggio 2025. Oggi si è svolta una fiaccolata in suo ricordo. Non sono stati forniti dettagli su chi possa aver causato il danneggiamento o eventuali indagini in corso.