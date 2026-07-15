La Procura di Milano ha chiuso l’inchiesta su Ki Group, coinvolgendo l’ex ministra del Turismo Daniele Santanché. Sono state contestate accuse di bancarotta e truffa ai danni dello Stato. L’indagine si concentra su presunti illeciti finanziari del gruppo, ora al centro di un procedimento legale. La notifica degli atti giudiziari è in corso, senza ulteriori dettagli pubblicati.

Milano, 15 luglio 2026 – Nuovi guai per l'ex ministra del Turismo Daniela Santanchè. In queste ore la Procura di Milano sta notificando un avviso di conclusione delle indagini a carico della parlamentare di Fratelli d’Italia e di altre 15 persone, tra cui la sorella Fiorella Garnero e l'ex compagno Giovanni Canio Mazzaro, e di una società per varie ipotesi di bancarotta, falso in bilancio e truffa aggravata ai danni dello Stato per i fallimenti di Ki Group, Ki Group Holding, Bioera e Umbria srl. La chiusura dell'inchiesta prelude alla richiesta di rinvio a giudizio e si aggiunge ai due procedimenti in corso, ossia la vicenda Visibilia e la presunta truffa ai danni dell'Inps. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Daniele Santanché, accuse di bancarotta e truffa ai danni dello Stato: chiusa l’inchiesta Ki Group

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Perché Daniela Santanché è stata indagata unaltra volta per bancarotta

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Chiusa un'altra inchiesta su Santanchè, le accuse: "Bancarotta e truffa allo Stato"La Procura di Milano ha notificato un avviso di conclusione delle indagini all’ex ministra Daniela Santanchè.

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