La Procura di Milano ha notificato un avviso di conclusione delle indagini all’ex ministra Daniela Santanchè. Le accuse sono di bancarotta e truffa allo Stato. Questa è la seconda inchiesta chiusa nei suoi confronti, senza ulteriori dettagli sui procedimenti in corso. La notifica arriva dopo le indagini avviate in precedenza, ma non sono state rese note ulteriori informazioni sui procedimenti giudiziari.

Nuovi guai per l’ex ministra Daniela Santanchè. In queste ore la Procura di Milano sta notificando un avviso di conclusione delle indagini a carico della parlamentare di FdI e di altre 15 persone, tra cui la sorella Fiorella Garnero e l’ex compagno Giovanni Canio Mazzaro, e di una società per varie ipotesi di bancarotta, falso in bilancio e truffa aggravata ai danni dello Stato per i fallimenti di Ki Group, Ki Group Holding, Bioera e Umbria srl. La chiusura dell’inchiesta prelude alla richiesta di rinvio a giudizio e si aggiunge ai due procedimenti in corso, ossia la vicenda Visibilia e la presunta truffa ai danni dell’Inps.... 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Chiusa un'altra inchiesta su Santanchè, le accuse: "Bancarotta e truffa allo Stato"

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