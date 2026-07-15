La famiglia ha annunciato che non ci saranno funerali per il cuoco scomparso, che riposerà nella sua terra. La notizia ha suscitato dolore tra chi lo conosceva, considerando il suo ruolo di riferimento nella cucina toscana. La sua morte ha lasciato un vuoto tra colleghi e appassionati, che ricordano la passione e i successi raggiunti nel settore. La decisione di non tenere cerimonie funebri è stata comunicata ufficialmente.

San Miniato, 15 luglio 2026 – Un dolore senza fine per la morte di una persona che rappresentava l’eccellenza della cucina toscana. Una persona che aveva realizzato alcuni dei suoi sogni, tuffandosi anima e corpo in quella cucina che amava. Continuano e sono centinaia gli attestati di cordoglio per la morte di Daniele Fagiolini, 61 anni, chef, volto di Slow Food e proprietario dell’Antico Ristoro Le Colombaie, nel comune di San Miniato, un luogo apprezzatissimo proprio per la ricerca e la qualità sulle materie prima. Non ci saranno funerali: la famiglia comunica che questo è sempre stato il desiderio dell’uomo, che riposerà a Donoratico, in provincia di Livorno, vicino al mare, dove era nato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Daniele Fagiolini, non ci saranno i funerali. L’annuncio della famiglia. Riposerà nella sua terra

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