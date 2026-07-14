Un malore fatale ha colpito uno chef di 61 anni nella sua abitazione, portandolo alla morte. Si tratta del titolare di un ristorante storico nella zona, noto per la sua attività nel settore della ristorazione toscana. La scomparsa ha suscitato cordoglio tra colleghi e amici. La notizia è stata confermata dalle autorità competenti, che stanno conducendo le verifiche del caso. La vittima gestiva un locale di lunga tradizione nella città.

Lutto nella ristorazione toscana per la scomparsa del titolare dell’Antico Ristoro Le Colombaie. Il mondo della ristorazione toscana piange la scomparsa di Daniele Fagiolini, chef e titolare dell’ Antico Ristoro Le Colombaie, storico locale di Catena di San Miniato. Aveva 61 anni ed è stato colto da un malore improvviso, con ogni probabilità un infarto, mentre si trovava da solo nella sua abitazione. A lanciare l’allarme sono stati i familiari, rientrati a casa nel pomeriggio di lunedì 13 luglio. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma per lo chef non c’è stato nulla da fare. La sua morte ha lasciato sgomenti colleghi, clienti e l’intera comunità di San Miniato, dove era considerato uno dei principali ambasciatori della tradizione gastronomica locale. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - San Miniato, morto lo chef Daniele Fagiolini: aveva 61 anni, malore fatale nella sua abitazione

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Addio al famoso chef Daniele Fagiolini, lo chef toscano morto a 61 anni

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Lo chef Daniele Fagiolini stroncato da un malore a 61 anniLo chef Daniele Fagiolini, di 61 anni, è morto per un malore, probabilmente un infarto, mentre si trovava da solo a casa.

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