Daniele Fagiolini, chef e proprietario dell’Antico Ristoro Le Colombaie a Catena di San Miniato, è morto all’età di 61 anni. Fagiolini, noto per aver rappresentato la cucina toscana, ha perso la vita in provincia di Pisa. La sua scomparsa è stata annunciata dai locali che gestiva, tra i più apprezzati della zona.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Morto a 61 anni il titolare dell’Antico Ristoro Le Colombaie. È scomparso all’età di 61 anni Daniele Fagiolini, chef e proprietario dell’ Antico Ristoro Le Colombaie di Catena di San Miniato, in provincia di Pisa, uno dei locali più apprezzati della ristorazione toscana. Secondo le prime informazioni, il cuoco sarebbe stato colpito da un malore improvviso, probabilmente un infarto, mentre si trovava da solo nella sua abitazione. A dare l’allarme sono stati i familiari, rientrati nel pomeriggio di lunedì 13 luglio: immediata la richiesta di intervento al 118, ma ogni tentativo dei sanitari di rianimarlo si è rivelato inutile. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Addio a Daniele Fagiolini, lo chef che ha raccontato la Toscana attraverso la sua cucina

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