La Procura di Milano ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini a una senatrice di Fratelli d’Italia e ad altri indagati. Le accuse sono di bancarotta e truffa. La notifica segna la fine dell’indagine preliminare, che ha portato all’accusa formale. La politica coinvolta, ex ministra del Turismo, è sotto inchiesta per presunte irregolarità finanziarie. La posizione degli indagati sarà ora valutata in sede processuale.

Nuovi guai giudiziari per Daniela Santanchè. La Procura di Milano sta notificando l’avviso di conclusione delle indagini alla senatrice di Fratelli d’Italia, ex ministra del Turismo, e ad altri indagati. Nel fascicolo compaiono, a vario titolo, ipotesi di bancarotta, falso in bilancio e truffa aggravata ai danni dello Stato, legate ai fallimenti di Ki Group, Ki Group Holding, Bioera e Umbria srl. L’atto riguarda anche la sorella Fiorella Garnero, l’ex compagno Giovanni Canio Mazzaro e una società. La chiusura delle indagini è un passaggio chiave: normalmente precede l’eventuale richiesta di rinvio a giudizio, anche se gli indagati possono presentare memorie o chiedere di essere interrogati. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Bancarotta e truffa”. Nuovi guai e accuse gravi per Daniela Santanchè: cosa rischia

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