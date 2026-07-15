La Procura di Milano ha concluso un’indagine che coinvolge la senatrice di Fratelli d’Italia e 15 altre persone, tra cui la sorella e un ex compagno. Sono state contestate accuse di bancarotta, falso in bilancio e truffa allo Stato. La vicenda riguarda pratiche finanziarie e contabili di alcune aziende, con le accuse che riguardano presunte irregolarità e illeciti commessi in passato. La situazione si aggiunge ad altre vicende giudiziarie legate alla stessa figura politica.

Altri guai per l'ex ministra Daniela Santanchè. La Procura di Milano ha concluso altre indagini a carico della senatrice di Fratelli d'Italia e di altre 15 persone, tra cui la sorella Fiorella Garnero e l'ex compagno Giovanni Canio Mazzaro. C'è ipotesi di bancarotta, falso in bilancio e truffa aggravata ai danni dello Stato per i fallimenti di Ki Group, Ki Group Holding, Bioera e Umbria srl. La chiusura dell'inchiesta prelude alla richiesta di rinvio a giudizio e si aggiunge ai due procedimenti in corso, ossia la vicenda Visibilia e la presunta truffa ai danni dell'Inps., Secondo i pubblici ministeri, nel caso... 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Daniela Santanchè, chiusa una nuova inchiesta: contestate bancarotta, falso in bilancio e truffa allo Stato

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