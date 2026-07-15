La Procura di Milano ha notificato un avviso di conclusione delle indagini a carico dell'ex ministra Daniela Santanchè. Le accuse riguardano bancarotta, falso in bilancio e truffa allo Stato. Si tratta di un'ulteriore inchiesta chiusa nei suoi confronti. La vicenda riguarda presunte irregolarità finanziarie e comportamenti illeciti collegati a una società coinvolta in procedure fallimentari. La procedura avviata segue le indagini condotte negli ultimi mesi.

Nuovi guai per l’ex ministra Daniela Santanchè. In queste ore la Procura di Milano sta notificando un avviso di conclusione delle indagini a carico della parlamentare di FdI e di altre 15 persone, tra cui la sorella Fiorella Garnero e l’ex compagno Giovanni Canio Mazzaro, e di una società per varie ipotesi di bancarotta, falso in bilancio e truffa aggravata ai danni dello Stato per i fallimenti di Ki Group, Ki Group Holding, Bioera e Umbria srl. La chiusura dell’inchiesta prelude alla richiesta di rinvio a giudizio e si aggiunge ai due procedimenti in corso, ossia la vicenda Visibilia e la presunta truffa ai danni dell’Inps. In un caso,... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Chiusa altra inchiesta su Santanchè: bancarotta, falso in bilancio e truffa allo Stato

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Chiusa altra inchiesta su Santanchè: bancarotta e truffa allo StatoLa Procura di Milano ha notificato un avviso di conclusione delle indagini all’ex ministra Daniela Santanchè.

Chiusa un'altra inchiesta su Santanchè, le accuse: "Bancarotta e truffa allo Stato"La Procura di Milano ha notificato un avviso di conclusione delle indagini all’ex ministra Daniela Santanchè.

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