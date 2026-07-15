Dall’Ucraina in guerra arrivano in Italia i giovani messaggeri della pace

In programma fino al 23 luglio il campo estivo di circa 20 ragazzi provenienti dalla zona di Zaporizhzhia, giunti prima in Lombardia poi in Trentino e infine ad Assisi. L’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini: “Arrivano da una terra segnata dal male, ma questi ragazzi sono capaci di sorridere ed essere ambasciatori di speranza”. Kateryna e Varvara: “Quando si lascia l’Ucraina si entra in un mondo dove tutto è sereno. Finalmente abbiamo dormito” . 🔗 Leggi su Vaticannews.va

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Ucraina, la guerra infinita. Massiccio attacco russo su Kiev

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