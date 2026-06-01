Un rappresentante del governo ha affermato che l’Italia non può anteporre le alleanze internazionali alla sua vocazione costituzionale alla pace. La dichiarazione si riferisce all’articolo 11 della Costituzione, che non richiede neutralità o isolamento, ma sottolinea l’importanza della pace. Non sono state annunciate modifiche alle politiche estere, né decisioni specifiche in merito a impegni militari o alleanze. La posizione del governo si concentra sul rispetto della Costituzione e sulla promozione della pace.

L’articolo 11 della Costituzione non impone neutralità o isolamento, ma ricorda che la forza delle alleanze trova il suo limite invalicabile nella ricerca della pace e nella prevenzione dei conflitti La fedeltà alle alleanze non può prevalere sulla vocazione costituzionale alla pace dell’Ital. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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