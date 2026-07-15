S draiarsi su un prato nelle sere d’estate, con il naso all’insù, ad aspettare che il cielo si accenda, sta diventando una tendenza sempre più diffusa. Negli ultimi tempi, infatti, il caos quotidiano e l’inquinamento luminoso delle città, hanno spinto sempre più persone a cercare destinazioni dove il buio è davvero buio. Questa ricerca, secondo i dati di Pitchup, piattaforma di riferimento per la prenotazione di vacanze all’aria aperta, sta dando sempre più linfa all’Astroturismo, un modo di viaggiare che segue il ritmo dei corpi celesti e trasforma una notte sotto le stelle in un viaggio nello spazio. Dall’Australia arriva il glamping, la versione glamour del campeggio X Leggi anche › Alla riscoperta del buio (e del cielo stellato) Astroturismo, alla ricerca del cielo acceso solo dalle stelle. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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© Iodonna.it - Dalle notti a caccia di stelle cadenti in Italia fino al "sole nero" in Spagna, viaggiare seguendo il ritmo degli astri è la nuova tendenza per ritrovare il silenzio e la meraviglia

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