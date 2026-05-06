La Via Lattea baciata dalle stelle cadenti le Liridi | la foto mozzafiato di Alessandra Castagnolo

Un'astrofotografa ha catturato un’immagine della Via Lattea attraversata da stelle cadenti durante il massimo delle Liridi. La foto mostra il cielo notturno con un arco di stelle che si staglia contro un paesaggio notturno. L'evento si è verificato in una notte in cui le Liridi hanno raggiunto il loro picco di visibilità. La scena è stata immortalata da un’appassionata nel momento in cui le meteore attraversavano il cielo.