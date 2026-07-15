Durante la settima edizione della ‘Settimana dello Sport’, l’Oasi di Asterix e il Comune di Arquata si sono preparati ad accogliere partecipanti per diverse attività sportive. L’evento, che si svolge nel territorio, coinvolge varie iniziative dedicate all’inclusione e alla promozione dello sport tra i cittadini. La settimana si svolgerà con incontri e manifestazioni programmate nel corso dei prossimi giorni.

L’Oasi di Asterix e il comune di Arquata si preparano alla settima edizione della ‘settimana dello sport’, un’iniziativa che rinnova un profondo legame con il territorio. Dal 20 al 25 luglio saranno tanti i momenti allestiti tra sport, inclusione e aggregazione. A ciò si aggiungerà anche il progetto ‘un cane per amico’. Nel corso della presentazione il coordinatore del progetto Riccardo Spurio ha illustrato come si svolgeranno i 6 giorni rivolti ai bambini del territorio. "Questo per noi è l’atto conclusivo di un ampio progetto partito novembre con l’educazione motoria che abbiamo portato nelle scuole della provincia. L’impegno del Mondo di Asterix e delle aziende partner continuano a sostenere lo sport ad Arquata". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dalle attività all’inclusione . La ’Settimana dello Sport’

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