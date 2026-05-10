Festa dello sport a Sarno | attività fisica socialità e inclusione

Una giornata di entusiasmo e partecipazione ha animato questa mattina il centro cittadino di Sarno, in occasione della terza edizione della "Festa dello Sport 2026", promossa dal Comune di Sarno in collaborazione con il Forum dei Giovani e il patrocinio del CONI e dedicata alla promozione.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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