Spagna Belgio: le probabili formazioni del match, valido per i quarti di finale dei Mondiali 2026. Squadra che vince non si cambia, a maggior ragione se si dimostra assolutamente impermeabile in difesa. In vista del quarto di finale contro il Belgio a Los Angeles, il commissario tecnico spagnolo Luis De La Fuente sembra intenzionato a riproporre la medesima formazione che ha straconvinto nei sedicesimi contro l’Austria e che si è poi imposta nel combattuto derby iberico degli ottavi contro il Portogallo. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo Proprio la sfida contro i lusitani ha evidenziato una volta di più la straordinaria profondità dell’organico a disposizione del successore di Luis Enrique, capace di risolvere le partite grazie a innesti mirati. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Spagna Belgio: De La Fuente punta sulle certezze per i quarti di finale, svelate le scelte di formazione

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