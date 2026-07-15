Michela Moioli, campionessa olimpica e mondiale di snowboard cross, si è laureata in Scienze motorie presso l'Università degli studi di Bergamo. L’atleta bergamasca ha completato il percorso accademico mentre continuava a praticare lo sport a livello professionistico. La laurea rappresenta un traguardo importante per Moioli, che ha combinato gli impegni sportivi con gli studi universitari.

IL TRAGUARDO. L’atleta bergamasca, campionessa olimpica e mondiale di snowboard cross, conclude il percorso in Scienze motorie all’Università degli studi di Bergamo conciliando agonismo e studi universitari. «La laurea di Michela Moioli rappresenta un risultato di grande valore, non solo per il prestigio del suo percorso sportivo, ma per il significato che assume come esempio di determinazione, impegno e capacità di conciliare due percorsi altamente sfidanti», dichiara il Rettore dell’Università degli studi di Bergamo, Sergio Cavalieri. «Il programma Dual Career nasce proprio per accompagnare studenti-atleti che, come Michela e tanti altri nostri iscritti, scelgono di investire contemporaneamente nello sport e nella formazione universitaria. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Dalla pista all’aula: Michela Moioli si laurea e firma un’altra grande impresa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Michela Moioli vince anche fuori pista: l’atleta si laurea in Scienze motorie e sportive. “Orgogliosa di aver superato questa sfida”Un’atleta ha conseguito la laurea in Scienze motorie e sportive, nonostante le difficoltà iniziali nel completare gli studi.

Leggi anche: Un’altra medaglia per Michela Moioli: questa volta è la laurea in Scienze Motorie

Si parla di: Dalla pista all’aula: Michela Moioli si laurea e firma un’altra grande impresa.

Dalla pista all’aula: Michela Moioli si laurea e firma un’altra grande impresaL’atleta bergamasca, campionessa olimpica e mondiale di snowboard cross, conclude il percorso in Scienze motorie all’Università degli studi di Bergamo conciliando agonismo e studi universitari. ecodibergamo.it

Michela Moioli vince anche fuori pista: l’atleta si laurea in Scienze motorie e sportive. Orgogliosa di aver superato questa sfidaLa campionessa olimpica di snowboard cross ha concluso il suo percorso all'Università degli Studi di Bergamo. Il Rettore Cavalieri: Esempio di determinazione e impegno ... msn.com