Un’atleta ha conseguito la laurea in Scienze motorie e sportive, nonostante le difficoltà iniziali nel completare gli studi. Ha dichiarato di aver trovato nella laurea un’esperienza che le ha insegnato a organizzarsi, a aprire la mente e a credere in obiettivi a lungo termine. La vittoria fuori pista si unisce così a un traguardo accademico, sottolineando il valore della determinazione e della crescita personale.

Bergamo, 15 luglio 2026 – “Quando ho iniziato non ero certa che sarei riuscita a finire. Invece, mi ha dato tantissimo: non solo dal punto di vista dei contenuti, ma anche perché mi ha insegnato a organizzarmi, aprire la mente e a credere in un obiettivo anche di lungo periodo”. Michela Moioli, campionessa olimpica e mondiale di snowboard cross, aggiunge un'altra vittoria a un percorso in cui sport e formazione hanno viaggiato insieme. Con la laurea in Scienze motorie e sportive all’Università degli studi di Bergamo, l’atleta ha infatti completato il percorso didattico grazie al programma Dual Career – UP4SPORT, dedicato agli sportivi di alto livello. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Michela Moioli vince anche fuori pista: l’atleta si laurea in Scienze motorie e sportive. “Orgogliosa di aver superato questa sfida”

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