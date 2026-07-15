Heineken interrompe il prelievo di acqua dal sottosuolo nello stabilimento di Massafra, limitando a 318mila metri cubi all'anno i prelievi per falda, condotte e area agricola di Castellaneta. L’azienda ha annunciato il progetto di protezione delle risorse idriche, in risposta alla scarsità idrica in Italia, dove il cambiamento climatico ha ridotto del 20% la disponibilità di acqua negli ultimi decenni.

Di seguito il comunicato: L’Italia è oggi un Paese esposto allo stress idrico e tra i maggiori consumatori di acqua in Europa. Una situazione aggravata dagli effetti del cambiamento climatico, che negli ultimi decenni ha ridotto di circa il 20% la disponibilità di acqua. Tra le aree più colpite c’è la Puglia, dove le riserve idriche negli invasi sono scese sotto il 50% della media dell’ultimo decennio, portando il livello di severità idrica a valori elevati e rendendo sempre più urgente una gestione sostenibile della risorsa 1. È in questo contesto che HEINEKEN Italia, insieme ad ARIF (l’Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali), ha deciso di promuovere un nuovo progetto di protezione e resilienza idrica della falda acquifera della Murgia, una delle principali riserve di acqua dolce della regione. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Dalla birra la protezione dell’acqua: Heineken, progetto per falda, condotte e area agricola di Castellaneta Stabilimento di Massafra, non verranno più prelevati dal sottosuolo fino a 318mila cubi all'anno

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