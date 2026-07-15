Dal Vaticano un richiamo alla responsabilità collettiva sull’Alzheimer

Il Vaticano ha lanciato un appello alla responsabilità collettiva sul tema dell’Alzheimer, sottolineando l’importanza di affrontare la malattia con attenzione e solidarietà. Dopo più di trent’anni di studi, le scoperte sulla condizione stanno portando a nuovi approcci, ma permangono sfide significative. La Chiesa invita a un impegno condiviso per migliorare la qualità di vita delle persone colpite e delle loro famiglie.

Dopo oltre trent’anni di ricerca, l’evoluzione delle conoscenze sulla malattia di Alzheimer, sta modificando il modo di guardare alle demenze. Ma le nuove opportunità scientifiche fanno emergere con ancora maggiore evidenza le debolezze del sistema: tempi lunghi per arrivare a una diagnosi, percorsi frammentati, disuguaglianze territoriali e un peso dell’assistenza che continua a ricadere in larga parte sulle famiglie. È intorno a questa tensione tra innovazione e capacità di tradurla in percorsi di cura che si è sviluppato il confronto “Alzheimer: bisogno sociale, responsabilità collettiva”, ospitato dalla Santa Sede presso il Palazzo della Cancelleria Vaticana. 🔗 Leggi su Formiche.net

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