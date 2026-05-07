A Marsciano è stato creato il “Passaporto delle cantine”, un progetto che coinvolge diverse realtà agricole della zona. Si tratta di un’iniziativa che riunisce aziende che condividono valori come il lavoro duro, il rispetto per l’ambiente e la ricerca della qualità. La zona interessata si trova nel cuore dell’Umbria, dove il territorio si distingue per la forte sensazione di comunità tra le aziende agricole.

MARSCIANO – Un fazzoletto di terra nel cuore dell’Umbria più autentica che raccoglie molte realtà agricole accomunate da un profondo senso di comunità e dallo stesso modo di vivere: sudore e fatica, rispetto e solidarietà, ricerca continua della qualità nel rispetto dell’ambiente. È la Repubblica Popolare Marsciano Nord (Rpmn). Una Repubblica che però nella carta non esiste. Non esiste nel senso in cui intendiamo comunemente gli Stati. Non ci sono muri né confini, governi né eserciti ma solo campi da coltivare, boschi e natura incontaminata. All’interno di questo percorso, nasce ora il “Passaporto delle cantine” della Rpmn, nuovo strumento...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Così nasce il “Passaporto delle cantine”

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