monteforte irpino nasce il nuovo forum dei giovani

In 188 persone si sono recate alle urne per eleggere il nuovo Forum dei Giovani a Monteforte Irpino. La consultazione si è svolta in una giornata e ha portato alla scelta dei rappresentanti del gruppo giovanile. I risultati sono stati comunicati subito dopo lo scrutinio. La partecipazione si è attestata su un numero di votanti che rappresenta una parte significativa della fascia di età coinvolta. Non sono stati segnalati problemi durante la votazione.

In 188 si sono presentati alle urne per eleggere il nuovo Forum dei Giovani di Monteforte Irpino. Una grande giornata di democrazia partecipata e partecipazione attiva, quella di ieri, per il comune della provincia di Avellino. Nove i consiglieri eletti, ovvero: Matteo Ercolino (96 voti), Teresa Vallese (92), Michele Ruggiero (69), Alessia Autiero (51), Christian Gallo (44), Michele Sarnese (40), Alessandro Andreotti (39), Francesco Parchitelli (39), Antonio Russo (32). Nei prossimi giorni il Forum, su convocazione del sindaco, si riunirà per eleggere all’elezione del coordinatore. «Il Forum dei Giovani – afferma Siricio – rappresenta uno strumento fondamentale di partecipazione e confronto, attraverso il quale le nuove generazioni possono essere protagoniste della vita pubblica e costruire insieme il futuro di Monteforte Irpino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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