Di sicuro Anthony Patrick Hadley suona molto più British. "Ma qui in Italia potete serenamente chiamarmi Antonio" scherza la voce di ‘True’, ‘Gold’, ‘I’ll fly for you’, in concerto stasera a Cervia, sul palco di piazza Garibaldi, per carezzare ricordi e nostalgie ‘new romantic’ di un passato che non passa. Tony, il tour s’intitola ‘An Englishman in Italy’ e celebra 47 anni di carriera. Potrebbe riassumerli in tre momenti? "Innanzitutto, la firma del mio primo contratto discografico, perché senza quello non c’è carriera. Poi la partecipazione al progetto Band Aid (col brano corale ‘Do they know it’s Christmas’, ndr) e il Live Aid, esperienza straordinaria che non capiterà più. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Dagli Spandau Ballet alla big band. Mi piacerebbe duettare con Bublè"

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Dagli Spandau Ballet alla big band. Mi piacerebbe duettare con BublèL’ex leader della band Tony Hadley, in concerto stasera in piazza Garibaldi a Cervia. Il tour s’intitola ‘An englishman in Italy’. Ma qui in Italia potete serenamente chiamarmi Antonio . ilrestodelcarlino.it

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