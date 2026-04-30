L'ex cantante della band Spandau Ballet, Ross Davidson, di 38 anni, è stato condannato a 14 anni di reclusione. La sentenza riguarda più episodi di violenza sessuale e stupri commessi nei confronti di sei donne. La condanna è stata pronunciata oggi in un tribunale. Davidson è stato riconosciuto colpevole di aver perpetrato le aggressioni in diversi momenti e situazioni.

L'ex cantante degli Spandau Ballet Ross Davidson, 38 anni. è stato condannato oggi a 14 anni di carcere per una serie di stupri e aggressioni sessuali ai danni di sei donne. I reati sono stati commesso tra l'agosto 2013 e il dicembre 2019. Il cantante, che usava il nome d'arte Ross Wild, aveva recitato nel musical del West End basato sui Queen, "We Will Rock You", e nel 2018 si era esibito come cantante solista degli Spandau Ballet, gruppo molto popolare negli Anni Ottanta. Lo scozzese era diventato "una specie di sex symbol" grazie alla fama che si era costruito. In tribunale ha negato le aggressioni e ha dichiarato in tribunale: "Non ho mai stuprato, aggredito sessualmente o costretto nessuna donna in vita mia".🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Spandau Ballet, l'ex cantante Ross Davidson condannato per stupro

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