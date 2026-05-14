Tony Hadley degli Spandau Ballet in concerto a Marghera

Tony Hadley, cantante storico degli Spandau Ballet, si è esibito in concerto a Marghera. Con oltre quarantacinque anni di esperienza nel settore musicale, ha alle spalle milioni di dischi venduti e brani che sono diventati icone degli anni ’80. La sua carriera internazionale lo ha portato ad essere presente in numerosi eventi e tournée, mantenendo una forte presenza nel panorama musicale.

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Oltre quarantacinque anni di carriera internazionale, milioni di dischi venduti e canzoni diventate simbolo degli anni ’80: Tony Hadley, storica voce degli Spandau Ballet, continua a essere uno degli artisti pop più amati dal pubblico internazionale e italiano.L’artista britannico sarà.🔗 Leggi su Veneziatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Tony Hadley in concerto: la voce degli Spandau Ballet torna dal vivoTony Hadley è di quelli che non hanno bisogno di presentazioni, ma meritano di essere raccontati ogni volta come fosse la prima. Tony Hadley in concerto a Mola di BariSi è chiuso sabato 9 maggio, con grande successo e con il consueto affetto del pubblico italiano, il tour primaverile di Tony Hadley. Temi più discussi: Tony Hadley e quel concerto all’Acquedotto: Sono innamorato della Sardegna dal 1987; Sabato prossimo ritorna a Sassari Tony Hadley; Tony Hadley in tour estivo in Italia: tre produzioni live; Sassari, Musica, Sardegna spettacoli, Tony Hadley chiama Francesco Sedda e cantano Somebody to Love dei Queen. Tony Hadley in tour estivo in Italia: tre produzioni liveTony Hadley torna con un tour estivo in Italia, presentando tre diverse produzioni live che celebrano la sua carriera. lavocedivenezia.it Tony Hadley, quest’estate tre diverse produzioni live in ItaliaDopo il successo del tour primaverile, Tony Hadley annuncia ben tre nuovi progetti live estivi nel nostro Paese. Biglietti già disponibili. spettakolo.it