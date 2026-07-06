Durante una trasmissione televisiva, Marco Tardelli ha affermato di aver ricevuto “ordini dall’alto” riguardo alla gestione del caso Balogun, l’attaccante statunitense coinvolto nei sedicesimi di finale dei Mondiali 2026 tra Usa e Bosnia. La frase ha generato tensione in studio, con Paola Ferrari che gli ha chiesto di assumersi la responsabilità delle sue dichiarazioni. La discussione si è interrotta con un momento di imbarazzo tra i presenti.

Attimi di imbarazzo in Rai tra Marco Tardelli e Paola Ferrari durante una discussione sul Balogun, l’attaccante statunitense a cui è stata revocata la squalifica rimediata durante il match, valevole per i sedicesimi di finale dei Mondiali 2026, tra Usa e Bosnia. “È una gran brutta cosa perché, al di là del fatto che lui possa aver commesso il fallo volontariamente o meno, se fosse successo in area di rigore avrebbero dato il rigore. Sicuramente. Era rigore. E allora era anche fallo e, di conseguenza, questa decisione non andava annullata” ha dichiarato l’ex calciatore negli studi Rai aggiungendo: “In questo Mondiale si può fare di tutto, perché basta ricevere degli ordini”. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Tardelli parla di “ordini dall’alto” sul caso Balogun, gelo in studio: “Te ne assumi la responsabilità” | VIDEO

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