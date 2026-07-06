Durante la trasmissione di Rai 1 sul match Brasile-Norvegia, Marco Tardelli ha commentato lo scandalo Balogun affermando che in questo Mondiale si può fare di tutto, perché basta ricevere degli ordini. La frase ha evidenziato le tensioni e il clima di gelo all’interno della Rai, con alcune figure che hanno criticato la gestione e le responsabilità legate alla vicenda. La trasmissione si è conclusa con un tono di forte critica, senza ulteriori commenti ufficiali.

“In questo Mondiale si può fare di tutto, perché basta ricevere degli ordini “. È la stoccata con cui Marco Tardelli ha chiuso il suo commento sullo scandalo Balogun in diretta su Rai 1, durante lo studio televisivo in occasione del match Brasile-Norvegia. La frase dell’ex campione del mondo ha provocato la replica irritata della conduttrice Paola Ferrari: “Ah, degli ordini, dici. Va bene, certo, quello che dici è importante e te ne assumi la responsabilità “. Una frase che ha portato al gelo in studio, con la tensione che si è percepita chiaramente anche nei momenti successivi. Folarin Balogun, miglior marcatore degli Stati Uniti a questi Mondiali, sarà regolarmente in campo negli ottavi contro il Belgio perché la Fifa con una decisione senza precedenti ha tolto la sua squalifica per il cartellino rosso rimediato contro la Bosnia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Scandalo Balogun, gelo e tensione in Rai. Tardelli: “In questo Mondiale basta ricevere degli ordini”. Ferrari: “Te ne assumi la responsabilità”

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