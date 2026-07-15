da scorsese ad aronofsky burstyn leonessa alla carriera

Notizia in breve

Un'attrice di lunga carriera ha ricevuto il riconoscimento come protagonista alla Mostra del Cinema. È nota per la sua versatilità e capacità di interpretare ruoli complessi, spesso vulnerabili e ribelli, in ambienti oppressivi e conformisti. La premiazione ha celebrato la sua lunga attività nel settore, evidenziando il suo coraggio e la sua empatia nel portare sul grande schermo personaggi difficili.