Da giovedì 16 a domenica 19 luglio si inaugura Cortona On The Move

Da giovedì 16 a domenica 19 luglio si svolge la sedicesima edizione di Cortona On The Move, un evento dedicato alla fotografia contemporanea. La manifestazione prevede quattro giornate di apertura con mostre, incontri e proiezioni che coinvolgono artisti e professionisti del settore. L’evento si tiene nella città toscana e si protrarrà fino a domenica. La rassegna è un appuntamento consolidato nel panorama fotografico nazionale e internazionale.

Arezzo, 15 luglio 2026 – Da giovedì 16 a domenica 19 luglio 2026 Cortona On The Move inaugura la sedicesima edizione con quattro giornate di opening dedicate alla fotografia contemporane a. Curata per il primo anno da Renata Ferri, l’edizione 2026, intitolata Beautiful Country, presenta 33 mostre che attraversano l’Italia contemporanea e saranno visitabili fino al 1° novembre 2026. OPENING Per quattro giorni Cortona si trasforma in un luogo di incontro e confronto dedicato alla fotografia contemporanea. Fotografi, artisti, curatori, photo editor, giornalisti e professionisti del settore, provenienti dall'Italia e dall'estero, animeranno il borgo con un ricco calendario di appuntamenti che comprende visite guidate con gli autori, talk, presentazioni editoriali, letture portfolio, performance, momenti di approfondimento, concerti e dj-set. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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