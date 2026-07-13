Cortona On The Move racconta l’Italia contemporanea dal 16 luglio al 1 novembre

Da lanazione.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal 16 luglio al 1° novembre, Cortona On The Move presenta “Beautiful Country” con 33 mostre che esplorano l’Italia contemporanea. L'inaugurazione è prevista per giovedì 16 luglio alle 18.00. La rassegna si svolge a Arezzo e raccoglie opere fotografiche che rappresentano vari aspetti della realtà italiana odierna. La mostra si concentra su temi sociali, culturali e ambientali, offrendo uno sguardo sulla vita nel paese attraverso immagini di diversi autori.

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Arezzo, 13 luglio 2026 –  . 33 mostre per “Beautiful Country”, inaugurazione giovedì 16 luglio alle 18.00 Da giovedì 16 luglio a domenica 1° novembre 2026, il borgo medievale di Cortona torna a essere un punto di riferimento internazionale per la fotografia contemporanea con Cortona On The Move, il festival che indaga l’evoluzione del linguaggio fotografico, con una crescente attenzione alla produzione di contenuti originali e inediti. Giunto alla sua sedicesima edizione, il festival promosso dall’Associazione culturale On The Move, quest’anno compie una vera e propria rivoluzione con la direzione artistica di Renata Ferri che imprime un nuovo corso artistico per dare vita alle infinite possibilità della fotografia di emozionare, far conoscere e sorprendere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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