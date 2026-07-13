Cortona On The Move racconta l’Italia contemporanea dal 16 luglio al 1 novembre

Notizia in breve

Dal 16 luglio al 1° novembre, Cortona On The Move presenta “Beautiful Country” con 33 mostre che esplorano l’Italia contemporanea. L'inaugurazione è prevista per giovedì 16 luglio alle 18.00. La rassegna si svolge a Arezzo e raccoglie opere fotografiche che rappresentano vari aspetti della realtà italiana odierna. La mostra si concentra su temi sociali, culturali e ambientali, offrendo uno sguardo sulla vita nel paese attraverso immagini di diversi autori.