Da Cobolli e Sonego a Darderi e Arnaldi | i risultati degli italiani negli Atp 250

Da gazzetta.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il tennista romano, appena entrato tra i primi dieci al mondo e testa di serie all’Atp 250 di Umago, è stato eliminato al suo primo match dopo Wimbledon. Dopo aver ricevuto un bye al primo turno, è stato sconfitto dall’avversario, Roman Andres Burruchaga.

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Va nel modo peggiore possibile la prima uscita di Flavio Cobolli post Wimbledon. Il romano, fresco di best ranking al n.9 del mondo e prima testa di serie all’Atp 250 di Umago, viene eliminato all'esordio, dopo il bye al primo turno, da Roman Andres Burruchaga. 6-2 6-4 il finale a favore dell’argentino, n.67 al mondo e alla prima vittoria in carriera contro un top 10. Dall’inizio alla fine è in effetti lui il migliore in campo, approfittando anche di una prestazione non indimenticabile di Cobolli, che sicuramente paga anche il brusco passaggio alla terra rossa: giusto una settimana fa era in gara sull’erba di Londra per i quarti di finale a Wimbledon, persi contro Fery. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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