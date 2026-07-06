Sinner ha vinto con un punteggio di 6,5, giocando con cautela, mentre Cobolli ha superato il suo avversario con un 7. Darderi e Arnaldi sono stati eliminati. A metà torneo, diversi italiani sono ancora in corsa, con alcuni che hanno mostrato segnali promettenti. La prima settimana di Wimbledon si è conclusa e l’Italia resta protagonista nel torneo.

Wimbledon è arrivato a metà del suo percorso e l’Italia nella prima settimana londinese è stata nuovamente tra le protagoniste. Non solo Sinner, ma diversi azzurri hanno dato segnali positivi; utili magari a lanciare la seconda parte della stagione. Ecco le pagelle degli italiani della prima settimana di Wimbledon. Il giro di boa del torneo che segna il giro di boa di tutta la stagione. Jannik Sinner: 6,5. Dopo il caso dell’eliminazione al Roland Garros e un mese lontano dalle competizioni, il giro di boa di Jannik Sinner ai Championships è stato all’insegna dei piccoli passi, andando in crescendo. Prima la faticosa vittoria in cinque set in... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Sinner gioca quasi con cautela (6,5), Cobolli conferma la sua dimensione (7). Bocciati Darderi e Arnaldi – Le pagelle degli italiani a metà Wimbledon

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Jannik Sinner great shot during training vs Cobolli - Internazionali BNL d'Italia 2026

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