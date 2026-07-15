Il tempo aggiusta ogni cosa. È bastato poco più di un mese ai tifosi del Napoli per cambiare idea su Massimiliano Allegri. Quando è iniziata a circolare la notizia dell’arrivo di Max in azzurro, era il pomeriggio del 26 maggio scorso. Il campionato si era concluso da 48 ore e il presidente Aurelio De Laurentiis aveva speso mezza giornata a chiacchierare con l’altro grande candidato per la panchina, Vincenzo Italiano. Il finale di stagione tragico al Milan, le critiche perenni per la mancanza di gioco, il ballottaggio con l’ex tecnico del Bologna sono alcune delle motivazioni alla base della shitstorm che si è abbattuta su Max. Le prime ore... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Da "bollito" a idolo, dopo un mese Napoli si è innamorata di Allegri: "Ed è più simpatico di Conte"

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