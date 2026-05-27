A Napoli si sono già scaldati contro Allegri, come era successo con Ancelotti. La tensione si percepisce tra i tifosi, che criticano il suo stile di gioco e le scelte in campo. La situazione ricorda il clima del 16 luglio 2014, quando anche allora si manifestarono proteste e malumori pubblici. Le contestazioni si sono fatte sentire attraverso striscioni e commenti sui social.

Sembra un enorme, clamoroso déjà-vu. Il clima che si respira oggi a Napoli attorno al nome di Massimiliano Allegri è l’esatta fotocopia di quanto accaduto il 16 luglio 2014 a Vinovo. Quel giorno, il tecnico livornese varcava i cancelli del mondo bianconero accolto da un’ostilità senza precedenti: sputi sul SUV, calci alle portiere, lancio di monete e uova, e quell’hashtag, #NoAllegri, che in poche ore divenne tendenza mondiale su Twitter. Una rivolta di popolo. Il motivo? Sostituiva l’idolo indiscusso Antonio Conte, l’uomo dei tre scudetti consecutivi, dimessosi improvvisamente a ritiro iniziato. La storia, poi, si è incaricata di raccontare come andò a finire: cinque anni di trionfi consecutivi, scudetti, coppe e due finali di Champions League. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Napoli ha già dato del bollito ad Ancelotti, ora si ripete con Allegri l’anticalcio

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