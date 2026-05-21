La possibilità di vedere Maurizio Sarri sulla panchina del Napoli si è raffreddata dopo una trattativa che sembrava avviata. Secondo quanto annunciato, l’accordo tra le parti non si è concretizzato, e il club ha preso in considerazione altre opzioni. Tra queste, si fanno spazio i nomi di Allegri e Italiano, che continuano a essere valutati come possibili sostituti del tecnico uscente. La decisione definitiva sulla guida tecnica del team è ancora in fase di definizione.

? In Sintesi La trattativa per riportare Maurizio Sarri sulla panchina del Napoli ha subito una forte e inaspettata frenata. Nonostante un’offerta ufficiale per un contratto biennale con opzione per il terzo anno, il tecnico toscano non ha sciolto le riserve, tentato dal forte pressing dell’ Atalanta del ds Cristiano Giuntoli. Di fronte a questa esitazione, Aurelio De Laurentiis ha deciso di non aspettare oltre, intensificando i contatti per le due alternative principali: Massimiliano Allegri (già vicinissimo agli azzurri la scorsa estate prima della conferma di Conte) e Vincenzo Italiano. Entrambi i tecnici, attualmente legati a Milan e Bologna, dovranno chiarire il loro futuro societario all’inizio della prossima settimana, subito dopo gli impegni in Champions League. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Chi allenerà il Napoli dopo Conte: Sarri si allontana, avanzano Allegri e Italiano

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Napoli, da Conte al Comandante Sarri: spunta anche un vecchio pallino di De Laurentiis

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