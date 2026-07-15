Al Bano ha officiato il matrimonio tra Antonio Vandoni e Ileana Falcone, trasformando la cerimonia in un grande evento musicale. Durante la celebrazione, il cantante ha anche regalato un momento particolarmente emozionante, che ha reso la giornata memorabile. La cerimonia ha visto anche la partecipazione di Noemi. L’evento si è svolto con musica dal vivo e momenti di festa, creando un'atmosfera di grande festa e affetto.

A rendere la cerimonia indimenticabile è stato Al Bano. È stato lui a officiare il matrimonio, ma soprattutto a regalare il momento più intenso della giornata. Quando ha intonato l'Ave Maria di Gounod, sulla spiaggia è calato il silenzio: molti degli invitati non sono riusciti a trattenere le lacrime, mentre gli sposi si sono lasciati travolgere dall'emozione. Un'esibizione potente e intima allo stesso tempo, destinata a restare tra i ricordi più preziosi di quella giornata. Da quel momento la musica ha preso il sopravvento, proprio come era naturale aspettarsi. Durante il ricevimento gli amici artisti hanno trasformato la festa in un concerto improvvisato. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Da Al Bano a Noemi, le nozze di Antonio Vandoni e Ileana Falcone si trasformano in un grande concerto d'amore

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