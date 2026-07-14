Antonio Vandoni e Ileana Falcone festeggiano a Milano con i grandi protagonisti della musica e dello spettacolo italiano

Dopo il matrimonio sulla spiaggia di Vasto, Antonio Vandoni e Ileana Falcone hanno celebrato a Milano con un ricevimento esclusivo. La serata ha visto la partecipazione di artisti, personaggi dello spettacolo, imprenditori e amici, riuniti in un evento all’insegna di musica dal vivo ed eleganza. L’evento si è svolto nel centro della città, con momenti di festa e emozione condivisi tra gli ospiti.

. Dopo il matrimonio sulla spiaggia di Vasto, gli sposi hanno organizzato un raffinato ricevimento nel cuore di Milano, riunendo artisti, personaggi della televisione, imprenditori e amici storici per una serata caratterizzata da eleganza, musica dal vivo e momenti ricchi di emozione. Dopo le nozze celebrate il 3 giugno 2026 nello splendido scenario della spiaggia di Vasto, città natale della sposa, Antonio Vandoni e Ileana Falcone hanno deciso di vivere un nuovo momento di festa insieme agli amici e ai colleghi milanesi. Per l’occasione la coppia ha aperto le porte dell’elegante Philipp’s, trasformando il ricevimento in un appuntamento esclusivo capace di richiamare numerosi protagonisti del panorama musicale, televisivo e dello spettacolo italiano. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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