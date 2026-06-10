Matrimonio da favola per Antonio Vandoni e Ileana Falcone

Antonio Vandoni e Ileana Falcone si sono sposati dopo diciotto anni di relazione. La cerimonia si è svolta in un luogo elegante e raffinato, con amici e familiari presenti. La coppia ha scelto di celebrare il loro matrimonio in modo tradizionale, con uno stile classico e senza particolari stravolgimenti. L’evento è stato caratterizzato da momenti di festa e gioia condivisa tra i presenti. Nessun dettaglio aggiuntivo sul ricevimento o le eventuali celebrazioni successive.

. Dopo diciotto anni d’amore e sei proposte di matrimonio, Antonio Vandoni e Ileana Falcone hanno coronato la loro storia con una cerimonia sul mare di Vasto, circondati da artisti, amici e familiari in una giornata ricca di emozioni, musica e momenti indimenticabili.. Una romantica fiaba moderna ha preso vita in una suggestiva cornice affacciata sul mare, tra note musicali, emozioni autentiche e numerosi protagonisti del mondo dello spettacolo. Il 3 giugno, presso Vistamare, elegante location sul litorale di Vasto, Antonio Vandoni, storico direttore artistico musicale di Radio Italia, e Ileana Falcone, professionista della comunicazione musicale, hanno pronunciato il loro atteso sì dopo diciotto anni vissuti insieme e ben sei richieste di matrimonio. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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Antonio Vandoni di Radio Italia si è finalmente sposato: Al Bano gli fa le congratulazioni!

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