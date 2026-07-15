L’allenatore di una squadra di calcio ha dichiarato che Curtis Jones resterà al Liverpool anche nella prossima stagione, smentendo le voci di un possibile trasferimento alla Juventus. Le sue parole sono arrivate dopo settimane di rumors riguardanti il futuro del giocatore. Attualmente, Jones è sotto contratto con il club inglese e non ci sono indicazioni ufficiali su eventuali cambi di maglia. La questione rimane quindi aperta, senza ulteriori sviluppi ufficiali.

di Luca Fiore Curtis Jones vicino alla permanenza al Liverpool dopo le parole del tecnico Iraola che spegne le voci di mercato per una sua possibile cessione. Il futuro di Curtis Jones sembra allontanarsi definitivamente dai radar della Serie A. Il centrocampista classe 2001 del Liverpool e della nazionale inglese, è stato protagonista nelle ultime settimane di numerose voci di mercato che lo vedevano accostato con insistenza a Juventus ed Inter. Tuttavia, le recenti dichiarazioni rilasciate dal tecnico dei Reds, Andoni Iraola, hanno spento sul nascere le speranze delle pretendenti italiane, rendendo chiara la posizione del club britannico in merito alla permanenza del proprio calciatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Curtis Jones, ecco la verità! Iraola esce allo scoperto sul giocatore accostato alla Juventus. Dove giocherà l’anno prossimo

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