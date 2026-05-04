Il difensore argentino, coinvolto in recenti trattative di mercato, non farà più parte della Juventus. Dopo settimane di voci e indiscrezioni, è stato ufficializzato il suo trasferimento in un’altra squadra per la prossima stagione. La sua cessione rappresenta una novità nel panorama calcistico, con il giocatore che si prepara a iniziare una nuova avventura lontano dai tornei italiani. La società ha confermato l’accordo con il nuovo club, senza ulteriori dettagli.

Miretti è da Juventus? Più di 100 presenze in bianconero ma non le dimostra Reijnders alla Juve? Voci dall’Inghilterra. Come e perché i bianconeri potrebbero provarci Brambilla: «L’obiettivo era passare il turno ma potevamo soffrire molto meno. Pianese? La priorità assoluta è recuperare energie» Daffara è pronto per la Juve? I numeri e le statistiche del portiere dell’Avellino, ma di proprietà dei bianconeri Juventus Women, Lindsey Thomas dopo il successo contro il Napoli: «Partita molto difficile. Non siamo state perfette, ma avviciniamo l’obiettivo Champions» Canzi: «Tre punti pesanti, abbiamo tenuto i nervi saldi.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Senesi alla Juventus? Game over, ecco dove giocherà il difensore argentino il prossimo anno

Notizie correlate

Tutto fatto per Nico Paz: dove giocherà l’argentino l’anno prossimoArriva la decisione definitiva su Nico Paz in vista del prossimo anno: ecco dove vedremo il 21enne argentino con cittadinanza spagnola.

Senesi Juventus, Spalletti non è convinto del difensore centrale argentino: svelato il motivodi Angelo CiarlettaSenesi Juventus, mister Luciano Spalletti non è convinto del difensore centrale argentino: vediamo insieme per quale motivo La...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Edicola - Juventus, l'obiettivo è Carnesecchi: ma il mercato passa dalla Champions; Juventus set to make new offer for Bournemouth’s Marcos Senesi; Tra farsa, croce e malizia, il nostro calcio ha i piedi di Argilli; Spalletti saluta Zanardi: Un uomo unico di valori nella vita e nello sport.

Moretto: Senesi resterà in Premier League e…Matteo Moretto, sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha parlato del futuro di Marcos Senesi il cui nome è stato accostato alla Juventus: Iniziamo il video di oggi parlando di ... tuttojuve.com

Juventus: Senesi più lontano, la sua scelta è un'altraSecondo quanto riportato da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il futuro di Marcos Senesi sembra segnato: per l'argentino classe 1997 niente rinnovo di contratto con il Bournemouth ... calciomercato.com

Ricordi di paesaggi *Toscani*, tra **Val d'Orcia** e **Crete Senesi** - facebook.com facebook