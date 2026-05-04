Senesi alla Juventus? Game over ecco dove giocherà il difensore argentino il prossimo anno
Il difensore argentino, coinvolto in recenti trattative di mercato, non farà più parte della Juventus. Dopo settimane di voci e indiscrezioni, è stato ufficializzato il suo trasferimento in un’altra squadra per la prossima stagione. La sua cessione rappresenta una novità nel panorama calcistico, con il giocatore che si prepara a iniziare una nuova avventura lontano dai tornei italiani. La società ha confermato l’accordo con il nuovo club, senza ulteriori dettagli.
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