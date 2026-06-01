Osimhen ha confermato di rimanere al Galatasaray, smentendo le voci di un possibile trasferimento alla Juventus. L’attaccante ha dichiarato pubblicamente di non avere intenzione di lasciare il club turco quest’estate, contraddicendo le indiscrezioni circolate di recente. La sua posizione è chiara e non ci sono altri annunci ufficiali riguardo a un cambiamento di squadra.

di Francesco Spagnolo Osimhen sembra chiudere la porta ad un addio al Galatasaray quest’estate. L’attaccante ha smentito le parole del ct della Nigeria. Le ultime ore del calciomercato sono state letteralmente caratterizzate da una serie di indiscrezioni e speculazioni mediatiche che hanno visto come assoluto protagonista il centravanti nigeriano. Per fare definitiva chiarezza e spegnere sul nascere ogni tipo di polemica, Victor Osimhen ha deciso di intervenire in prima persona, affidando il proprio pensiero a un comunicato ufficiale pubblicato attraverso i suoi canali social ufficiali. Al centro del acceso dibattito c’erano alcune dichiarazioni rilasciate dal commissario tecnico delle Super Aquile della Nigeria, Eric Chelle, le quali sembravano aver messo in discussione il futuro al Galatasaray. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Osimhen lascia il Galatasaray? Il giocatore accostato alla Juve esce allo scoperto: annunciato il suo futuro

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Victor Osimhen became emotional when Galatasaray fans unveiled a massive stadium banner in his honor

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