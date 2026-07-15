Cuba di nuovo oscurata dai blackout
Cuba resta al buio a causa di blackout diffusi che durano diverse ore. La crisi energetica ha portato a interruzioni frequenti dell’energia elettrica, colpendo le abitazioni e le attività quotidiane. Le autorità segnalano problemi nella rete di distribuzione e carenze di combustibile. I residenti si trovano a fare i conti con un nuovo episodio di interruzioni prolungate, che si ripetono da settimane.
A Cuba la crisi energetica continua a pesare sulla vita quotidiana dei cittadini. Servizio di Antonio Soviero TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
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