Cuba di nuovo oscurata dai blackout

Da tv2000.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Cuba resta al buio a causa di blackout diffusi che durano diverse ore. La crisi energetica ha portato a interruzioni frequenti dell’energia elettrica, colpendo le abitazioni e le attività quotidiane. Le autorità segnalano problemi nella rete di distribuzione e carenze di combustibile. I residenti si trovano a fare i conti con un nuovo episodio di interruzioni prolungate, che si ripetono da settimane.

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A Cuba la crisi energetica continua a pesare sulla vita quotidiana dei cittadini. Servizio di Antonio Soviero TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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