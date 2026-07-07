Cuba nuovo blackout nazionale | è il terzo in sei mesi

Da vaticannews.va 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Cuba ha subito un nuovo blackout nazionale, il terzo in sei mesi. Secondo il direttore del settore elettrico del ministero dell’Energia, la carenza di carburante rende più difficile il ripristino dell’elettricità. Non è stato fornito un calendario per il ritorno alla normalità.

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Secondo il direttore del settore elettrico del ministero dell'Energia, Lázaro Guerra, la cronica carenza di carburante "complica indubbiamente il processo di ripristino", senza che sia stato indicato un calendario per il ritorno alla normalità. Il ministro dell'Energia, Vicente de la O Levy, ha assicurato che, poche ore dopo il blackout, erano già entrati in funzione alcuni microsistemi per garantire l'alimentazione delle infrastrutture essenziali  . 🔗 Leggi su Vaticannews.va

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